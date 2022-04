Dove mangiare la migliore fugassa di Pasqua a Venezia

Morbidissima all'interno e croccantissima all'esterno. Deliziosa, soffice come una piuma e ricoperta da una cascata di mandorle e zuccherini. Ogni fetta fa venire voglia di mangiarne subito un'altra e non c'è Pasqua a Venezia senza questo amatissimo dolce. Stiamo parlando della fugassa, quel dolce che non può mancare sulle tavole dei veneziani il giorno di Pasqua e nelle vetrine delle migliori pasticcerie della città per tutta la Settimana Santa. Ma qual è la più buona in città? Dove si può mangiare la migliore fugassa di Pasqua a Venezia? Ognuno ha i propri gusti ma, senza dubbio, queste sono tra le migliori.

Nono colussi

La tradizionale, gustosissima e, soprattutto, morbidissima fugassa del Nono Colussi è insuperabile. Si tratta di uno dei migliori prodotti stagionali di questa pasticceria aperta a Venezia nel 1956 e nascosta in calle lunga San Barnaba. Una vera chicca, soffice, burrosa e bella alta come vuole la tradizione.

Dal Mas

Anche la pasticceria Dal Mas, in rio terà lista di Spagna, a Cannaregio, sforna ogni giorno, durante il periodo pasquale, delle perfette fugasse rispettando la ricetta della tradizione. Un gusto unico e una morbidezza da lasciare senza parole. Da provare!

Tonolo

Come non citare Tonolo, un vero e propio pit-stop veneziano per tutti gli amanti dei dolci che si riempie di persone tutti i giorni dell'anno da Natale a Carnevale per le sue immancabili fritole, fino a passare a Pasqua dove tutti entrano in questo piccolissimo negozio per portarsi a casa una deliziosa fugassa. Tonolo è un'altra delle pasticcerie veneziane dove poter assaporare tutto l'aroma di burro, mandorle e zucchero tipico della Pasqua e del suo dolce tipico.

Pasticceria Panificio Mondo del Pane

Ultima ma non per importanza è la pasticceria panificio Mondo del Pane di Via Garibaldi, a Castello. Una piccola pasticceria, sicuramente meno nota delle altre già citate, ma maestra nella realizzazione delle fugasse di Pasqua che sono soffici, gustosissime e dalla crosta croccante piena di mandorle e zuccherini. Le si può trovare di diverse dimensioni dalla più piccola alla più grande ma tutte eccezionali e a prezzi non esagerati. Meglio di così?