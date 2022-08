Dove mangiare il gelato più buono a Venezia

Fresco, goloso, dalla consistenza cremosa e dal sapore in grado di estasiare le papille gustative con il suo gusto inconfondibile. Sono queste le caratteristiche che un buon gelato dovrebbe avere. Un peccato di gola tra i più amati dagli italiani, buono sia d'estate che d'inverno, il gelato è uno di quegli alimenti che non si possono non amare anche se, trovarne sempre di buoni, non è facile, soprattutto in una città come Venezia. Quale gelateria scegliere, allora, se si vuole mangiare il gelato più buono della città lagunare? Ecco la nostra top 3 dei migliori gelati di Venezia.

La mela verde ai Greci

Il gelato de La Mela Verde, la gelateria artigianale in Fondamenta de l'Osmarin, è, senza dubbio, il più buono di tutta Venezia. Gusti sempre diversi e innovativi dalle frutte alle creme per passare, poi, agli immancabili cremini che sono il vero punto forte della gelateria, da quello al Kinder Bueno a quello al gusto mandorla e pistacchio e ancora il cremino Oreo, quello fondente e pistacchio e tanto altro ancora. Un piccolo gioiello veneziano da scoprire e in grado di offrire gusti sempre diversi da quelli del giorno prima. Ottimo anche il rapporto qualità prezzo e indiscutibile la freschezza e qualità degli ingredienti utilizzati. Questa gelateria è ideale anche per gli intolleranti che possono trovare gelati adatti alle loro esigenze e allo stesso tempo buonissimi.

Le Magiche Voglie al Lido

Se siete, invece, al Lido di Venezia, tappa immancabile è quella a Le Magiche Voglie, la gelateria del Gran Viale dove poter spaziare tra gusti di creme e frutta dai più classici ai più particolari. Buonissima l'opzione panna e nutella, dalla consistenza unica e dal gusto inconfondibile. Ottimo anche qui il rapporto qualità prezzo.

Il Pinguino in Riva S. Biasio

Passiamo, infine, al Pinguino, la gelateria che si trova in Riva S.Biasio. Si tratta di una gelateria più piccola delle altre due e con un po' meno gusti tra cui scegliere ma la bontà di questo gelato è indiscutibile. E, in più, c'è la possibilità di optare per una versione maxi di gelato e il gusto all'amaretto è davvero unico.