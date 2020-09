Le 5 migliori pizzerie d'asporto a Venezia per quando si ha fretta

Al trancio, intere e pronte in pochi minuti, le pizze d'asporto sono la soluzione migliore per quando si ha poco tempo ma non si vuole rinunciare al buon sapore di una pizza fatta bene. Per tutti i veneziani che vanno di corsa, gli studenti che cercano un pranzo veloce ed economico e gli immancabili amanti del take-away ecco le migliori pizzerie d'asporto a Venezia dove poter trovare prodotti di qualità dall'impasto alle materie prime fino alla variegata scelta di gusti dai classici agli innovativi. Che ci si trovi a Rialto oppure a Castello poco importa, basta scegliere una di queste pizzerie e, senza dubbio, non si resterà delusi!

Nevodi PizzaLab in via Garibaldi

La pizza d'asporto dei Nevodi è una grande novità di quest'anno. Inauguata poche settimane fa, la nuova pizzeria di via Garibaldi nasce come estensione del noto ristorante omonimo presente nella stessa via e propone pizze d'asporto di ottima qualità in grado di accontentare tutti i gusti. Il pezzo forte della pizza dei Nevodi? La salsa di pomodoro, rigorosamente fatta in casa e dal gusto inconfondibile. Il menù della pizzeria, infatti, offre solo pizze "rosse" e anche se siete amanti della pizza bianca, non abbiate paura di scegliere quelle al pomodoro, non ve ne pentirete! Una chicca? Le pizze speciali cambiano di settimana in settimana, meglio non farsele scappare!

Telefono: 041 523 8173

C'è Pizza e Pizza all'Arsenale

Siamo sempre nel sestiere di Castello, nei pressi dell'Arsenale dove c'è una delle migliori pizzerie d'asporto della città. C'è Pizza e Pizza è un must dell'asporto veneziano e offre inoltre il servizio di consegna a domicilio. Che si abbia voglia di un trancio al volo o di una pizza intera, C'è Pizza e Pizza non deluderà né per quanto riguarda il servizio di consegna né per la qualità della pizza dall'impasto sempre morbido, la crosta croccante e una variegata scelta di gusti dai tradizionali ai più particolari. Non manca mai la pizza del giorno, sempre diversa da quelle dei giorni prima. Ce n'è per tutti i gusti e se si dovesse volere un condimento personalizzato, basta solo chiedere!

Orario: 11.30-15.00/17.00-22.00 (chiusi il martedì)

Telefono: 041 521 2738

Pizzeria Megaone a Rialto

Ci spostiamo a Rialto con una pizzeria d'asporto che dà la possilibilità di prendere un trancio di pizza al volo e mangiarlo davanti a una delle viste più belle della città, sul canal grande, ai piedi del ponte più famoso di Venezia. A un prezzo conveniente si potrà pranzare, cenare o fare uno spuntino di tutto gusto. Basta scegliere la propria pizza preferita e decidere se optare per un solo trancio o una pizza intera. Pizzeria Megaone, nel pieno centro storico di Venezia, ha il vantaggio di essere in un luogo strategico e di passaggio, per cui, se mentre state camminando nei pressi di Rialto dovesse venirvi fame, sapete dove fermarvi!

Orario: dalle 10.00 alle 20.00

Telefono: 340 574 6094

Antico Forno a San Polo

L'Antico Forno a San Polo è una pizzeria al taglio nata nel 2001 che offre a chiunque si trovi in zona la possibilità di prendere un'ottima pizza d'asporto. Tra tranci, pizze classiche e pizzacce, l'Antico Forno coniuga tradizione e innovazione con una proposta variegata e sempre diversa prediligendo la cosidetta "pizza alta". È, infatti, proprio questa friabile e particolare focaccia uno dei buoni motivi per optare per questa pizzeria d'sporto insieme all'impasto a lunga lievitazione preparato in due fasi per donare digeribilità, leggerezza e fragranza. Da provare!

Orario: dalle 12.00 alle 21.30

Telefono: 041 520 4110

Pizzeria Cip Ciap a Santa Maria Formosa

Cip Ciap è una via di mezzo tra una pizzeria d'asporto e una rosticceria. Sono tante le proposte sfiziose di questo locale, dai pezzi di pizza di svariati gusti alle torte salate fino a passare per gli arancini. Ottimi i gusti e buono l'impasto per una pizza che risulta alta, soffice e gustosa. Unica nota dolente, forse, il prezzo, leggermente alto ma la qualità resta ottima.

Orario: 09.00 - 21.00 (chiusi il martedì)

Telefono: 041 523 6621