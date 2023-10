Quando arriva l'autunno tornano i primi freddi, le foglie iniziano ad assumere colori rossastri, le giornate si accorciano e riaprono gli amatissimi campi di zucche. Negli ultimi anni, infatti, in Italia è spuntata la moda dei villaggi di zucche da visitare con amici, famiglia e bimbi durante le giornate autunnali per trascorrere del tempo all'aria aperta in maestosi campi decorati con centinaia e centinaia di zucche e, soprattutto, scattare foto bellissime nei punti più instagrammabili di questi campi di zucche. Se siete curiosi di scoprire quali sono i migliori campi di zucche del Veneto, dove si trovano e fino a che giorno restano aperti, ecco un elenco dei campi di zucche del Veneto più famosi e imperdibili.

Il Villaggio delle Zucche Nonno Andrea (il più instagrammabile)

Lo conoscono tutti. È diventato negli anni una delle mete più ambite da locali e turisti durante i mesi autunnali ed è il villaggio di zucche più instagrammabile del Veneto. Parliamo di Nonno Andrea, l'azienda agricola a Villorba, in provincia di Treviso che, ogni settembre prepara un campo immenso con incredibili decorazioni a tema zucca, piatti tipici e tantissime attività all'aria aperta. E c'è anche un labrinto di grano.

Nonno Andrea è aperto al 29 settembre al 31 ottobre. L'ingresso giornaliero costa 8 euro ed è gratuito per bambini con meno di 4 anni, anziani con più di 80 anni e disabili (compreso l'accompagnatore).

Qui le prenotazioni.

Il labirinto delle zucche Flover Farm (con laboratori e la raccolta della “Zucca di Halloween” )

Da Treviso ci spostiamo a Bussolengo, in provincia di Verona nel campo Flover Farm che nei mesi autunnali organizza un'area tutta dedicata alle zucche. Si tratta di uno spazio all'area aperta ideale per famiglie e bambini che potranno partecipare a tantissime attività come la raccolta della zucca di Halloween, la decorazione delle zucche e non mancano animazioni e un labirinto di mais.

Il labirinto delle zucche è aperto dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 19.00 con ingresso gratuito senza prenotazione. Sabato, domenica (compresi 31 ottobre e 1 novembre) dalle 10.00 alle 19.00 ingresso con Pass Zucche al costo di 5€ (i bambini sotto al metro non pagano).

Qui tutte le informazioni

Le Zucche del Brenta (con giochi per bambini e installazioni a tema Halloween)

Torniamo in provincia di Venezia e nello specifico a Flesso D'Artico dove l'azienda agricola La Lavanda del Brenta, a partire dal 15 ottobre e fino al 31 ottobre 2023 si trasformerà a tema autunnale diventando Le Zucche del Brenta con campi di zucche, giochi per i più piccoli, installazioni dedicate alla festa di Halloween e punti instagrammabili per lo scatto autunnale perfetto. In questo campo, inoltre, si possono acquistare zucche per trasformarle in ricette gustosissime.

Il villaggio Le Zucche del Brenta aprirà domenica 15 ottobre 2023 con orario 10-12.30/14.30/18.30. Dal lunedì al venerdì sarà aperto solo di pomeriggio dalle 14.30 alle 18.30. L'ingresso è libero e gratuito.