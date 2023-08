I migliori vecchi film girati a Venezia

Venezia ha fatto da sfondo, negli anni, a innumerevoli film, dai più "vecchi" ai più moderni. Città dal fascino innegabile, Venezia ha raccontato, attraverso il cinema, tantissime storie spaziando dal genere drammatico al romantico, dall'azione al documentario. Sono tantissimi, infatti, i film girati e ambientati nella città lagunare ma i più affascinanti di tutti sono i più antichi, quelli che rimandano ad atmosfere sognanti della Venezia di una volta, quelli che mostrano una città che oggi facciamo fatica a riconoscere e ritrovare ancora. Ecco allora un elenco dei migliori vecchi film girati a Venezia dal 1954 al 2000.

Senso (1954)

Uno dei film più affascinanti ambientato a Venezia è Senso di Luchino Visconti. Uscito nel 1954, e ispirato alla novella di Camillo Boito, questo film con Aida Valli e Farley Granger è una vera leggenda e racconta la storia della contessa Livia Serpieri che si innamora di un giovane ufficiale austriaco, Franz. Tra i due inizierà una passione travolgente ma Franz sta solo fingendo di amarla per arrivare ai suoi soldi e farsi esonerare dal servizio militare. Solo dopo aver concesso a Franz tutto ciò che ha, Livia capirà di essere stata vittima di un terribile raggiro.

Tempo d’estate (1955)

Altro film imperdibile su Venezia è Tempo d'estate di David Lean. Questo film del 1955 racconta la storia di una donna, interpretata da Katherine Hepburn, che va in vacanza da sola a Venezia. Il film è interamente girato nella Serenissima ma anche nell'isola di Burano.

Anonimo Veneziano (1970)

Che rie, uno dei film più affascinanti girato a Venezia. Anonimo Veneziano è un film meraviglioso diretto da Enrico Maria Salerno che racconta la storia, adattata, poi, sotto forma di romanzo breve da Giuseppe Berto nel 1976, di un musicista del Teatro La Fenice che invita sua moglie, da cui è separato da anni, a passare un po' di tempo insieme a Venezia, come ai vecchi tempi. Nel film si vedono il Canal Grande, il Ponte di Rialto, Campo Santo Stefano, la Giudecca e tanti altri luoghi veneziani.

Morte a Venezia (1971)

Un grande classico girato a Venezia è l'adattamento cinematografico del romanzo di Thomas Mann, Morte a Venezi. Diretto da Luchino Visconti, questo film del 1971 è un vero capolavoro cinematografico sulla storia di un compositore che si trova per le sue vacanze all'Hotel Des Bains del Ludo di Venezia e resta ammaliato dalla bellezza di un giovane ragazzo polacco.

Questo film è interamente girato a Venezia e mostra, oltre all'Hotel Des Bains anche alcune spiagge del Lido come quella degli Alberoni.

Tutti dicono I Love You (1996)

Ci spostiamo al 1996 con Woody Allen e il suo Tutti dicono I Love You. Allen, che considera Venezia casa sua, ha scelto proprio la città lagunare come sfondo per il suo film con Julia Roberts dove vengono mostrati il Gritti in Santa Maria del Giglio, il Canal Grande ma anche Campo Santo Stefano e la pescheria di Rialto.

La storia è quella dei coniugi Bob e Steffi che sono sposati da circa vent'anni e seguono con ansia le avventure dei loro figli. Dj, che si innamora ogni volta di un ragazzo diverso, Scott, in rivolta contro i genitori, e Skylar, che sta per sposarsi.Pane e Tulipani (2000)

Uno dei film più rappresentativi della Venezia degli anni 2000 è Pane e Tulipani, un lungometraggio di Sivlio Soldini vincitore di ben nove David di Donatello e cinque Nastri D'Argento con tre candidature agli European Film Awards. Pane e Tulipani è un film splendido, romanticissimo e da non perdere. La storia è quella di una donna di origini napoletane ma residente a Pescara che per una serie di eventi si ritrova a Venezia in "fuga" dalla sua vecchia vita e decide di iniziarne una nuova proprio nella città lagunare.

Nel film vediamo diversi luoghi di Venezia da Calle Luna San Barnaba a San Francesco della Vigna fino a passare per la Sacca della Misericordia. Alcune scene sono tate girate al quartiere Pertini di Mestre.