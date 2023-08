I migliori libri ambientati a Venezia

Dopo aver esaminato i più bei vecchi film girati a Venezia passiamo al libri per scoprire quali sono i racconti che hanno ambientato le loro storie nella città lagunare. Ecco allora un elenco dei più bei romanzi ambientati a Venezia da leggere o rileggere per riscoprire tutto il bello di una storia a cui fa fa sfondo la città lagunare. Da romanzi drammatici a romanzi d'amore ecco quali sono i libri ambientati a Venezia da riscoprire.

Anonimo Veneziano di Giuseppe Berto

Iniziamo con Anonimo Veneziano, un romanzo breve di Giuseppe Berto pubblicato nel 1976. Questo libro, uscito in seguito all'omonimo film di Enrico Maria Salerno, racconta la storia di un uomo e una donna che si incontrano in una giornata di novembre a Venezia. Lui è un musicista del Teatro La Fenice e lei sua moglie da cui è separato da anni, da quando lei ha preso il figlioletto Giorgio e se n'è andata. Lui l'ha fatta venire nella città dove sono nati e dove è nato il loro amore per passare un po' di tempo insieme a Venezia, come ai vecchi tempi e per ricordare i momenti più belli e cosa non ha funzionato nel loro rapporto.

Senso di Camillo Boito

Una novella passionale e super affascinante è Senso di Camillo Boito del 1883, poi adattata cinematograficamente anche da Luchino Visconti e Tinto Brass. La storia è quella della contessa Livia Serpieri che si innamora di un giovane ufficiale austriaco, Franz. Tra i due inizierà una passione travolgente ma Franz sta solo fingendo di amarla per arrivare ai suoi soldi e farsi esonerare dal servizio militare. Solo dopo aver concesso a Franz tutto ciò che ha, Livia capirà di essere stata vittima di un terribile raggiro.

La morte a Venezia di Thomas Mann

E come non citare La morte a Venezia, il grande classico della letteratura tedesca di Thomas Mann adattato poi per il cinema da Luchino Visconti. La storia raccontata da questo libro è quella di un uomo, un compositore che si trova per le sue vacanze estive all'Hotel Des Bains del Ludo di Venezia e resta ammaliato dalla bellezza di un giovane ragazzo polacco. In città, però, c'è la peste.

Il Fuoco di Gabriele D'Annunzio

Passiamo ora a Il Fuoco di Gabriele D'Annunzio dove Venezia fa da sfondo alla storia d'amore tra Stelio Effrena e un'attrice, la Foscarina. Venezia, in questo romanzo appare come metafora di vita ma anche di morte e viene descritta citando alcuni dei suoi luoghi più affascinanti come Piazza San Marco, il Palazzo Ducale ma anche la Giudecca, San Giorgio Maggiore e Riva degli Schiavoni.

Il mercante di Venezia di William Shakespeare

E, infine, arriviamo a Shakespeare e alla sua commedia Il mercante di Venezia ambientato nella Venezia del XVI secolo e, nello specifico, nel quartiere ebraico. La storia è quella di Bassanio, un giovane gentiluomo veneziano che vorrebbe sposare Porzia, ricca ereditiera di Belmonte. Per corteggiarla chiederà al suo carissimo amico Antonio, chiamato appunto "il mercante di Venezia", 3.000 ducati in prestito. Antonio, però, non può aiutare Bassanio e deciderà di garantire per lui, con la sua stessa vita, presso Shylock, un ricco usuraio ebreo solo per aiutare l'amico.