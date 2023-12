I migliori mercatini di Natale 2023 in Veneto

Avete voglia di tuffarvi nell'atmosfera natalizia e amate i mercatini di Natale? Se abitate in Veneto oppure avete voglia di fare un viaggio in questa regione, ecco i migliori mercatini natalizi da visitare in Veneto in questo Natale 2023. Tra bancarelle con idee regalo, stand gastronomici, chioschi dedicati al vin brulé e decorazioni natalizie da favola, ecco dove andare, in Veneto, per vivere il Natale a tutto tondo.

Mercatini di Natale a Verona

I mercatini di Natale a Verona sono un grande classico del Natale in Veneto. Aperti dal 18 novembre fino al 26 dicembre, i mercatini di Verona si estendono tra Piazza dei Signori, Cortile Mercato Vecchio e Cortile del Tribunale e regalano ai visitatori l'occasione di mangiare piatti tipici da tutto il mondo, da quelli tradizionali veronesi come il lesso e i dolci di Santa Lucia a quelli tipici dell''Alto Adige/Südtirol come patate e crauti. Tante le decorazioni e anche gli stand dove acquistare regali speciali per parenti e amici.

Mercatini di Natale a Jesolo

Jesolo negli ultimi anni sta puntando tantissimo sul Natale trasformandosi in una vera e propria cittadella natalizia piena di eventi, mercatini e mostre. Dal 1 dicembre al 7 gennaio 2024, si potranno visitare i mercatini lungo via Silvio Trentin - da Piazza Mazzini a Piazza Aurora dove trovare oggettistica e stand eno-gastronomici. Inoltre, come perdersi la Jesolo Sand Nativity, la mostra di presepi di sabbia visitabile in piazza Brescia da domenica 3 dicembre a domenica 4 febbraio 2024.

Mercatini di Natale a Mestre

Anche Mestre dal 23 Novembre al 7 gennaio si trasforma nella città del Natale con una Piazza Ferretto colma di decorazioni e mercatini ricchi di stand gastronomici e punti vendita di idee regalo. Anche in via Allegri sono tante le casette in legno aperte tutti i giorni, dalle 10 alle 20.

Gardaland Magic Winter

E, infine, vi consigliamo il Natale a Pesciera del Garda dove torna l'evento invernale più atteso di Gardaland, il Gardaland Magic Winter. Qui potrete vivere dentro un mondo magico fatto di addobbi, festa, luminarie, giochi e attività da sogno. Il parco di Gardaland si trasforma completamente sotto le feste natalizie diventando un piccolo villaggio del Natale con tantissimi eventi per bambini e famiglie.