Le pasticcerie Angelica di Mestre e Filò di San Donà tra le migliori d'Italia

È arrivata l'edizione 2024 della Guida Gambero Rosso Pasticceri e Pasticcerie d'Italia e il Veneto si è confermo una super star del settore dolciario con 70 insegne, 2 Tre Torte, 1 Pastry Chef e 4 nuove insegne nella guida delle migliori pasticceria del Paese. Un palmares di tutto rispetto per la regione che ha dimostrato di essere una vera e propria eccellenza nel mondo dei dolci. E tra tutti i pastry shop che hanno trovato spazio nella guida delle migliori pasticcerie d'Italia di Gambero Rosso 2024, compaiono anche due novità tutte veneziane.

A entrare in classifica, per la prima volta, infatti, ci sono due pasticcerie della Città Metropolitana di Venezia. La prima è la pasticceria Angelica di Mestre che ha conquistato tutti con il suo goloso angolo dedicato alla Sicilia in pieno centro: cannoli dalla cialda croccante e asciutta con crema di ricotta intensa e dolce al punto giusto, fragranti biscotti con pasta di mandorle e gli immancabili arancini. Poi c'è Filò, a San Donà di Piave con la sua offerta contemporanea e golosa che spazia dal dolce al salato con un'idea di pasticceria moderna e di qualità dove il giovane Luca Biancotto ha un grande talento per i lievitati, dalle brioche ai panettoni.

Pastry Chef per il Veneto, invece, è Sara Simionato dell’Antica Osteria da Cera Campagna Lupia (VE). Laureata di Scienze e Cultura della Gastronomia e della Ristorazione, s’innamora della pasticceria in Francia e torna in Italia con un bel bagaglio di nozioni approdando all’Antica Osteria Cera, la sua “casa”. Il dolce di fine pasto deve essere “assolutamente leggero”: ricco di gusto, di contrasti tra dolce e salato a volte, ma poco pesante perché arriva per ultimo. Qualche esempio? Yuzu, Mais e Camomilla (crema fredda al mais, granita alla camomilla, spuma allo yuzu e kefir) e il Gelato al Miele Salato capace di spiazzare con la dolcezza del miele contrastata dalla sapidità dell’acqua di mare.