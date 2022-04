I migliori percorsi in bici da fare a Venezia a Pasquetta

Pasquetta, che dilemma! Ogni anno veniamo travolti dalla solita domanda: «cosa facciamo a Pasquetta?». Tra montagna, collina, mare e città d'arte le possibilità sono sempre infinite e scegliere tra tutte le opzioni che abbiamo a disposizione non è poi così semplice. Ma se non volete allontanarvi troppo da Venezia e amate la laguna e tutto il fascino della suo paesaggio a metà tra terra e acqua, ecco i migliori percorsi in bici da fare il giorno di Pasquetta a Venezia perché un po' di natura e sano movimento non guasta mai, neanche durante un giorno di festa!

Per staccare da tutto e tutti e immergersi nella natura: Lio piccolo

Se siete tra coloro che amano la pace, la natura, il canto degli uccelli e il silenzio allora Lio piccolo a Cavallino Treporti è il percorso in bici che fa per voi. Il percorso inizia da Punta Sabbioni, facilmente raggiungibile da Venezia in motonave. Una volta arrivati si può noleggiare una bici direttamente sul posto e partire per un affascinante viaggio alla scoperta della laguna nord di Venezia. Tra paludi, una strada strettissima, i tipi uccelli lagunari e, se si è fortunati, anche i fenicotteri, Lio piccolo è in grado di regalare tante emozioni e soprattutto calma e buon cibo. Ideale per chi desidera staccare dalla frenesia della vita cittadina.

Per una Pasquetta in riva al mare: Murazzi

Per gli amanti del mare non c'è bisogno di andare tanto lontano perché raggiungere i murazzi in bici sarà un gioco da ragazzi e un vero toccasana per corpo e mente! Si parte dalla fermata del vaporetto Santa Maria Elisabetta del Lido e poi basta noleggiare una bici e raggiungere, pedalando al fianco della laguna, il tratto di spiaggia più selvaggia e affascinante dell'isola, i murazzi andando in direzione Alberoni. Tra il profumo del mare, la salsedine e le particolarissime casette fatte di rami di alberi tipiche di questa zona del Lido, il giro in bici sarà rigenerante e, se si vuole, ci si può sempre fermare in spiaggia per un pic-nic o per prendere un o' di sole.

Per vivere una giornata a contatto con la vita lagunare: Pellestrina

Se volete assaporare la vera vita di un pescatore della laguna veneziana allora dovete fare tappa a Pellestrina e quale giorno migliore se non Pasquetta per farlo. Come arrivare? Basta partire dal Lido di Venezia, noleggiare una bici, farsi tutta l'isola pedalando fino alla punta degli Alberoni, salire (con la bici) sul traghetto e proseguire il proprio viaggio in bici lungo tutta l'isola di Pellestrina. Mare da un lato, laguna dall'altro, Pellestrina saprà farvi vivere una giornata unica e indimenticabile con le sue tipiche casette di legno dei pescatori e pesce freschissimo da mangiare in qualsiasi trattoria della città.

Ora, non vi resta che segliere!