I piatti più buoni della cucina veneziana (da assaggiare almeno una volta nella vita)

Siete in vacanza a Venezia e volete provare qualcosa di tipico? Avete voglia di assaggiare la cucina locale ma non sapete cosa scegliere tra le innumerevoli proposte di ristoranti, bacari e bar? Se siete alla ricerca dei più buoni piatti tipici di Venezia, dai primi ai secondi, dagli stuzzichini per l'aperitivo fino a passare ai dolci, ecco cinque piatti da provare assolutamente, almeno una volta nella vita.

Sarde in Saor

Iniziamo dal grande classico, il biglietto da visita della cucina veneziana: le sarde in saor. Nato come piatto povero dei pescatori, le sarde in saor sono una prelibatezza tutta veneziana da assaggiare almeno una volta nella vita. Di cosa si tratta? Di sarde fritte lasciate marinare nella cipolla tagliata a fette sottili, uvetta, pinoli e aceto. Gustosissime e dal sapore agrodolce, le sarde in saor sono un piatto veneziano imperdibile. Le trovate dappertutto, dai bacari ai ristoranti, fino al banco gastronomia dei supermercati.

Baccalà mantecato

E come non citare il baccalà mantecato, altro grande classico della cucina veneziana. Si tratta di una crema morbidissima e gustosissima realizzata con il baccalà cotto, aromatizzato e poi montato fino a farlo diventare una crema spalmabile. Solitamente il baccalà mantecato viene accompagnato da polenta grigliata oppure da dei crostini di pane.

I cicchetti

Altro piatto tipico veneziano sono i cicchetti, cioè dei piccoli crostini di pane conditi con i migliori prodotti tipici locali dal radicchio ai formaggi del territorio, dai salumi ad assaggi di pesce come sarde in saor o gamberi. Sono perfetti per l'aperitivo da accompagnare a un bicchiere di prosecco o uno di spritz.

Il risotto di gò

E come non citare un'antica specialità della cucina lagunare, il risotto preparato con uno dei pesci più prelibati, appunto il Gò, cioè il ghiozzo, un piccolo pesce lagunare, alla vista non proprio bellissimo ma in grado di regalare a un semplice risotto, un gusto unico.

I bussolai o buranei

Per quanto riguarda i dolci tipici veneziani, ci sono dei biscotti secchi che perdersi sarebbe un vero peccato. Di cosa parliamo? Dei bussolai, detti anche buranei o essi, i tipici biscotti al burro profumatissimi originari dell'isola di Burano. Questi biscotti venivano preparati dalle mogli dei pescatori e dei marinai in grandissime quantità perché erano nutrienti ma, soprattutto, si conservavano a lungo restando sempre morbidi anche con il passare del tempo. Buonissimi, da mangiare così come sono oppure con della crema al mascarpone.