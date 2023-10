45 vini del Veneto premiati da Gambero Rosso come eccellenze

Il Veneto si conferma una regione d'eccellenza non solo dal punto di vista gastronomico ma anche per quanto riguarda i vini. La regione, infatti, ha ottenuto ben 45 riconoscimenti dalla Guida Gambero Rosso Vini d'Italia 2024 diventando un punto di riferimento italiano per il mondo dei vini. a quali sono i vini veneti premiati con i Tre Bicchieri, il massimo riconoscimento assegnato dalla Guida Vini d'Italia di Gambero Rosso? Dai rossi ai bianchi, ecco i vini più buoni del Veneto secondo Gambero Rosso.

I 45 vini del Veneto premiati da Gambero Rosso nella guida Vini d'Italia 2024