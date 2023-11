A Mirano nuovi laboratori per insegnare ai giovani l'agricoltura sostenibile

A Mirano arrivano nuovi spazi dedicati all'agricolutra sostenibile. Presso l'azienza agraria del Parauro dell’IIS 8 Marzo - K. Lorenz, infatti, è stato inaugurato una nuova serra acquaponica che permetterà agli studenti di imparare cosa significa fare crescere ortaggi e frutta in un ambiente ecosostenibile e a basso consumo energetico.

Una scelta green per il comune del Veneziano che diventa, così, sempre più attento alla sostenibilità e all'ambiente. Risultato della scelta di Istituto di utilizzare un finanziamento PON FESR dedicato ai Laboratori green per le scuole secondarie, questa nuova serra acquaponica permetterà di coltivare ortaggi fuori suolo secondo diverse tecniche e substrati. Le piante traggono nutrimento dalla decomposizione delle deiezioni di pesci allevati in vasca: nel nostro caso carpe e storioni. In buona sostanza un ecosistema in cui l’acqua circola in un circuito chiuso e in cui si aggiunge solo il mangime per i pesci.

Un'agricoltura diversa, ecosostenibile perché risparmia acqua, non si avvale di sostanze chimiche di alcun tipo e lascia agire le componenti naturali dell’ecosistema confinato. Un'agricoltura a bassissimo consumo energetico e innovativa perché si avvale delle tecnologie digitali per il controllo da remoto dei parametri di coltura e allevamento . Questo impianto produttivo si comporta come un sistema vivente integrato. Infine, un'agricoltura in un sistema resistente e resiliente che può sopportare variazioni climatiche improvvise, adattandosi ai mutamenti.

La serra, pertanto, costituisce un ambiente di apprendimento multidisciplinare per lo sviluppo di competenze tecnico-professionali avanzate e in linea con le nuove professioni in agricoltura 4.0.