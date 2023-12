Albero di Natale 2023, quali sono le tendenze di quest'anno

Domani, 8 dicembre, è la giornata in cui, per tradizione, si fa l'albero di Natale. Un appuntamento attesissimo da tutti gli amanti di questa festa che sa di casa, famiglia, calore. Ma se siete ancora indecisi su come decorare l'albero di Natale in questo 2023, ecco le principali tendenze di quest'anno. Se per tradizione l'albero di Natale è rosso e dorato, ogni anno c'è un nuovo colore che va di moda. Se volete essere sempre al passo con i tempi, ecco come decorare l'albero questo Natale.

Albero di Natale 2023, le nuove tendenze

Quest'anno, per un albero di Natale alla moda, bisogna seguire una sola regola, quella di scegliere colori freddi e decorazioni a tema "frozen". Quest'anno, infatti, diciamo addio al rosso e diamo il benvenuto al bianco ghiaccio per uno speciale effetto neve. Quindi, via libera a palline bianche sia lucide che satinate e via libera anche a fiocchi di neve, fiocchi di velluto bianco e anche lucine sulla stessa tonalità.

Per chi ama decorazioni più particolari, oltre alle classiche palline e lucine, si può aggiungere qualche tocco in più con oggetti da posizionare ai piedi dell'albero sulla stessa tonalità. Tra orsi polari, elfi, babbi natale e renne, ci si può sbizzarrire con oggetti, anche in formato xxl, da posizionare vicino alla base dell'albero e si può optare anche per un effetto neve spolverando i rami dell'albero con finta neve.

Spopola, in questo 2023, anche l'albero di Natale ispirato alla natura con ghiande, pigne e decorazioni in total green.