Moeche, una prelibatezza tutta veneziana, cosa sono e quando si mangiano

Si chiamano moeche, in dialetto veneziano e cioè "morbide", e sono una delle prelibatezze della cucina veneziana più apprezzate e note in tutto il mondo, non solo in città. A renderle speciali è il fatto che sono una rarità e per mangiarle bisogna aspettare un particolare periodo dell'anno. Arrivano a costare dai 50 ai 60 euro al kg e questi granchietti, perché è proprio di questo che si parla, non sono sempre disponibili nella laguna ma li si trova solo nelle stagioni autunnali e primaverili, cioè quando i granchi fanno la muta diventando, quindi, più teneri. I granchi, infatti, nei mesi di aprile/maggio e ottobre/novembre abbandonano il loro carapace per crearne uno nuovo e proprio in questo periodo di transizione vengono pescati per poter essere assaporati nel momento in cui sono più morbidi e saporiti dell'anno.

Ma come si mangiano le moeche e dove vengono pescate? Scopriamolo insieme.

Dove e come si pescano le moeche

La pesca o l'allevamento di moeche è tipico veneziano e, nello specifico, delle zone tra Mazzorbo/Burano, Chioggia e l'isola della Giudecca. I moecanti, cioè i pescatori di moeche, lavoro riconosciuto perfino dalla Repubblica della Serenissima e tramandato di padre in figlio, pescano i granchietti in questo periodo di transizione con delle reti speciali fisse che vengono posizionati nei bassi fondali della laguna veneziana. I granchi considerati già pronti per essere mangiati (detti "boni") vengono selezionati insieme a quelli che non hanno ancora perso la loro corazza ma sono in procinto di farlo (detti "spiantani") mentre i cosiddetti granchi "matti", cioè quelli che hanno già un carapace nuovo, vengono ributtati in mare. Dopo aver separati i "boni" dagli "spiantani", i moecanti posizionano questi ultimi in casse di legno per aspettare che perdano la muta e siano pronti per essere mangiati.

Fritte o lesse, come si mangiano le moeche?

Le moeche si possono mangiare nella loro interezza, cioè con tutta la testa e le chele e solitamente vengono preparate in due modi diversi. Le più tradizionali sono quelle fritte ripiene di uovo sbattuto. Oltre alla frittura di moeche, questo granchio speciale può essere assaporato anche da lesso e condito con olio, aglio e prezzemolo.