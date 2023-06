Perché a Venezia si dice: "Ti xe un mona?"

"Ti xe proprio un mona", quante volte a Venezia avete ascoltato, o detto voi stessi, una frase di questo tipo. La parola "mona", dopotutto, è un termine molto comune nel dialetto veneziano e in quello veneto e uno dei termini utilizzati maggiormente per offendere qualcuno, oltre che per parlare dell'organo sessuale femminile. Ma vi siete mai chiesti perché si dice "mona" e da dove deriva questo termine?

Facciamo un passo alla volta. Innanzitutto, il termine "mona" può essere usato con diverse accezioni, sia per indicare l'organo genitale femminile che per definire qualcuno "scemo", "stupido", "poco sveglio". Per quanto riguarda l'etimologia dobbiamo tornare indietro un po' di anni e ci sono diverse teorie. La prima fa risalire il termine "mona" all'espressione latina mea domina, cioè "mia donna", "mia signora", la seconda al greco “muni” cioè monte da cui deriverebbe poi "monte di Venere", cioè la parte arrotondata della zona pubica femminile.

Ma le teorie sullìorigine della parola "mona" non sono finite qui perché c'è anche chi pensa che il termine abbia un'origine celtica da "mònes", la parola usata per indicare la scimmia e in questo caso si capisce bene come si è arrivati a usare questa parola con l'accezione di "stupido". E lo stesso significato ha anche un altro termine che viene considerato il più accreditato per l'etimologia di "mona" e cioè l'arabo maimun che indica sempre la scimmia o la gatta, simbolo di peccato e lussuria usato anche per parlare dell'organo genitale femminile.