È morto il gatto della Libreria Acqua Alta

Una gatta, tigrata, dallo sguardo dolce e dall'amore sconfinato per i libri antichi. Una vera istituzione a Venezia perché da quasi vent'anni, Tigre, viveva all'interno della Libreria Acqua Alta e passava le sue giornate su quei vecchi scaffali di libri di quella che è considerata una delle botteghe più affascinanti e suggestive di Venezia.

Sempre pronta a passeggiare tra quel vecchio libro di storia e l'edizione dialettale del Piccolo Principe, Tigre, la gatta "ufficiale" della libreria Acqua Alta, è morta nei giorni scorsi abbandonando per sempre la città lagunare che le ha permesso di vivere una vita incredibile all'interno di uno dei luoghi più iconici della città, visitato ogni giorno da migliaia di turisti da tutto il mondo.

La vera anima della Libreria Acqua Alta era lei, Tigre, arrivata nella bottega veneziana, dove i libri giacciono su vecchie gondole e su scaffali che profumano di acqua e di storia, appena poco dopo la sua apertura, e rimasta sempre al fianco del suo padrone, Luigi Frizzo, vicentino di origine ma veneziano d’adozione nonché volto iconico del negozio di libri che ha fondato nel 2004.

Da oggi, purtroppo, vederla dormire sulla cassa del negozio o appollaiarsi su una colonna di vecchi libri non sarà più possibile e per Venezia, oltre che per il suo proprietario, è davvero una grande perdita.