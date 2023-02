Odio il Natale 2 ci sarà. Netflix rinnova la serie ambientata a Chioggia

Odio il Natale avrà una seconda stagione. Arriva la conferma di Netflix che decide di rinnovare, per un nuovo capitolo, la serie romantica ambientata tra le calli e i canali di Chioggia. La prima serie italiana natalizia di Netflix avrà un continuo a conferma di quanto questo titolo sia stato seguito dal pubblico e apprezzato, nonostante qualche critica da parte della stampa.

Ad annunciare il rinnovo di questa serie con Pilar Fogliati nei panni di una 30enne, single, alla ricerca dell'amore sotto le feste, è stata la stessa piattaforma di streaming con la sua nuova pubblicità andata in onda, in tv, in occasione del Festival di Sanremo. Tra le tante novità Netflix della prossima stagione, infatti, spicca anche la comedy ambientata nella laguna veneziana, debuttata con la prima stagione su Netflix, lo scorso 7 dicembre, che è pronta a raccontare le nuove avventure amorose di Gianna.

La recensione di Odio il Natale

Di cosa parla Odio il Natale

Tutti amano il Natale. Tutti, tranne Gianna. Non è colpa del presepe, delle lucine, dei regali. È che il Natale, da quando ha trent’anni, ce l’ha con lei. Il Natale la giudica. Il Natale le chiede (e ci chiede): a che punto sei della tua vita? Gianna sinceramente pensava di essere a buon punto, tre amiche, un lavoro da infermiera che le piace. Ma il Natale se ne frega del tuo lavoro. A Natale tutto parla di coppia e famiglia. E Gianna una famiglia tutta sua non ce l’ha. E così fa una promessa: alla cena della vigilia arriverà accompagnata. Ma da chi? Ha 24 giorni per scoprirlo. 24 giorni su e giù per i ponti di Chioggia e le calli di Venezia, tra appuntamenti al buio, sbagli colossali, notti di sesso e pianti con le amiche. 24 giorni per capire che non è il Natale a giudicarla, ma è lei stessa. Per scoprire che l’amore è dappertutto, basta solo aprire gli occhi e accettare la vita per quello che è. Uno splendido casino.

Quando esce Odio il Natale 2 su Netflix

È ancora presto per sapere quando debutteranno su Netflxi i nuovi episodi di Odio il Natale ma possiamo immaginare che arriveranno sul catalogo della piattaforma di streaming il prossimo dicembre 2023, sempre sotto le feste natalizie.