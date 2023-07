Oggi, 339 anni fa, moriva Elena Lucrezia Cornaro Piscopia, la veneziana prima donna laureata al mondo

Era il 26 luglio del 1684 quando moriva Elena Lucrezia Cornaro Piscopia, la veneziana prima donna laureata al mondo. Un personaggio importante della storia veneziana che segnò, con la sua laurea, un momento cruciale per tutte le donne che, dopo di lei, hanno iniziato ad avere un'indipendenza che prima non potevano neanche immaginare. Elena Lucrezia Cornaro Piscopia diede l'esempio a moltissime donne che arrivarono dopo di lei e questa donna veneziana è ricordata in città con una targa sulla facciata laterale di Ca' Loredan. Ma qual è la sua storia? Ripercorriamola in occasione dell'anniversario della sua morte.

La storia di Elena Lucrezia Cornaro Psicopia

Elena Lucrezia Cornaro Piscopia nacque a Venezia il 5 giugno del 1646 da padre nobile che cercò di favorire fin da giovanissima la sua educazione. A 19, Elena Lucrezia prese i voti diventando oblata benedettina e studiando filosofia, greco, latino, teologia, ebraico e spagnolo. Data la sua predisposizione per gli studi, suo padre chiede che la figlia potesse laurearsi in teologia all'Università di Padova ma il cardinale Gregorio Barbarigo si oppose alla richiesta ritenendo "ridicolo" che una donna potesse diventare "dottore".

La laurea, per Elena Lucrezia, però, arrivò a 32 anni, nel 1678, e non fu in teologia ma in filosofia. A questa veneziana che diventò da allora, la prima donna al mondo a laurearsi, è stato dedicato perfino un cratere del pianeta Venere, il cosiddetto "cratere Piscopia".