Ora legale 2023, ecco quando spostare le lancette

Mancano pochissimi giorni al ritorno dell'ora legale. Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 marzo 2023, infatti, le lancette dell'orologio dovranno essere spostate un'ora in avanti e di dormirà, di conseguenza, un'ora in meno. Nonostante la perdita di un'ora di sonno, però, ci sarà il grande vantaggio di avere un'ora in più di luce naturale per i prossimi sette mesi, ed esattamente, fino a domenica 29 ottobre 2023 quando si ritornerà, di nuovo, all'ora solare.

Quando nasce l'ora legale?

Il primo a teorizzare l'uso dell'ora legale du Benjamin Franklin che, nel suo saggio "Il progetto economico per diminuire il costo della luce", ne descrisse le linee guida. In quegli anni, infatti, non era ancora diffuso l'orologio come strumento comune per il conteggio dell'ora e non c'era neanche le ferrovie quindi non era una priorità la sincronizzazione dei minuti per renderli uguali per tutti. Ma l'introduzione di questo conteggio delle ore accelerò molto il progresso dell'umanità. E anche se l'idea di Franklin, all'epoca, non ebbe molto seguito, nel 1907, William Willet propose di utilizzare l'ora legale alla camera dei comuni britannica. La proposta fu poi accolta nel 1916 quando risparmiare energia divenne più che necessario. L'utilizzo dell'ora legale, però, subì diverse variazioni nel tempo e ci fu perfino un periodo in cui in Italia, nello specifico dal 1943 al 1945, dove ci fu una sfasatura dell'ora tra Nord e Sud. Dal 1996 l'ora legale è diventata un'abitudine comune in tutta Europa.

Come abituarsi al cambio dell'ora

Il passaggio dall'ora solare all'ora legale può causare qualche effetto sul nostro organismo che dovrà cambiare il suo equilibrio e abituarsi a nuovi orari. La qualità del sonno, infatti, potrebbe essere intaccata portando anche a possibili disturbi della concentrazione. A risentire di questo cambio è spesso proprio l'umore, oltre che il fisico, portando a sbalzi poco piacevoli. Per evitare tutto ciò, quindi, sarebbe meglio iniziare ad anticipare l'ora già da qualche giorno prima del cambio effettivo e abituare gradualmente il corpo al nuovo orario.