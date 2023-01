"Parlare a vanvera", l'origine del detto è tutta veneziana

"Stai parlando a vanvera". Quante volte lo abbiamo sentito dire o siamo stati noi stessi a pronunciare questa frase rivolgendoci a qualcuno che, secondo la nostra opinione, stava parlando senza riflettere, a vuoto, solo per aprir bocca. Parlare a vanvera, infatti, è un'espressione comunissima e usata in tutta Italia ma lo sapevate che la sua origine è legata alla città di Venezia? È proprio Venezia, infatti, il luogo in cui nasce questo modo di dire legato a un particolare oggetto usato dalle dame del '600 nella città lagunare, la cosiddetta "vanvera".

Sapete cos'è? Si tratta di un oggetto che nella Venezia seicentesca era molto in voga e veniva usato dalle dame che non andavano mai in giro senza le loro ampie gonne sorrette da rigide strutture a gabbia. La vanvera, infatti, era una parte integrante dei sontuosi abiti delle veneziane che veniva usata in qualsiasi occasione di festa. Si trattava appunto di una sorta di tubicino, indossato dalle donne sotto le loro gonne sul sedere, con un palloncino contenitore alla sua estremità che serviva per contenere le possibili flatulenze delle signore che, così, non sarebbero finite nell'aria provocando spiacevoli figure per le eleganti dame. Questo attrezzo, che non mancava mai nell'outfit delle signore veneziane in occasioni come balli, feste di palazzo o cene di gala serviva sostanzialmente come contenitore di scorregge ed era molto più comune di quello che si possa pensare.

Oltre a questa versione della vanvera, c'era anche quella che veniva utilizzata sotto le coperte e che portava l'aria delle proprie flatulenze fuori dalla finestra con un tubicino in modo che la stanza restasse profumata durante la notte.

Il collegamento tra l'oggetto vanvera e il modo di dire del parlare all'aria, cioè senza senso diventa, così chiaro e se inizialmente veniva usato per scherzare su questo doppio senso, con il tempo e con la scomparsa dell'oggetto della vanvera, è rimasto solo il modo di dire che conosciamo oggi.