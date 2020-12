Oroscopo Paolo Fox oggi 26 dicembre 2020, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 dicembre 2020. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 26 dicembre 2020 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 dicembre 2020: Ariete

Per l'ariete oggi è un santo Stefano davvero molto piacevole. Si sarà circondati dagli amici più cari che reclameranno la vostra presenza proprio come piace a voi. Dopotutto all'ariete piace la compagnia delle persone a cui vuole bene e quelle che lo divertono. Tutti i nuovi progetti stanno per decollare e attenzione all'amore perché una nuova relazione potrebbe diventare importante.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 dicembre 2020: Toro

I toro hanno la luna ancora nel segno anche in questa giornata di santo Stefano e bisognerebbe proprio approfittarne per godersi le feste al meglio e cercare di ricaricare le batterie in vista del nuovo anno. Vanno tenute sotto controllo solo le finanze.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 dicembre 2020: Gemelli

I gemelli oggi riacquistano una grande vitalità e anche una forza che andrebbe sfruttata in amore. Si potrebbe fare un incontro speciale oppure essere l'oggetto del dediserio di qualcuno quindi, mi raccomando, sfruttate questa buona influenza delle stelle. Con Giove e Saturno favorevoli il prossimo anno sarà davvero importante. Fatevi trovare pronti!

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 dicembre 2020: Cancro

Il segno del cancro vivrà una giornata senza dubbio migliore rispetto a quella del Natale in cui si è stati particolarmente malinconici. Il prossimo anno sarà molto importante quindi bando alle malinconie e tristezze, bisogna proiettarsi al futuro con positività.

