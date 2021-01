Oroscopo Paolo Fox oggi 1 gennaio 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 gennaio 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 1 gennaio 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 gennaio 2021: Ariete

Oggi è il primo giorno del 2021! La cosa più importante è che non si dovrà combattere contro Giove e Saturno che non sono più contrari. Si è finalmente forti, energici e già a partire da febbraio si potrà ricevere qualcosa in più. Gli ultimi due anni sono stati pesanti e proprio per questo d'ora in avanti la voglia di rivalsa è davvero forte sia a livello professionale che sentimentale. La rinascita vera e propria ci sarà in primavera e si potrà davvero ottenere tanto.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 gennaio 2021: Toro

Il toro inizia oggi un anno che lo porterà a prendere grandi decisioni soprattutto nei primi tre mesi. Tra febbraio e marzo ci si dovrà dare da fare per risparmiare molto perché non si ha la certezza se il proprio lavoro o corso di studi possa avere un futuro o no. C'è chi potrebbe sentirsi a disagio se nella coppia ci sarà poca chiarezza ma in generale il 2021 sarà un anno che chiederà ai toro di rilassarsi e riposare per evitare situazioni complicate. Attenzione solo a giugno che potrebbe portare a dover affrontare qualche faccenda legale ma la possibilità di reuperare c'è.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 gennaio 2021: Gemelli

Per i gemelli inizia oggi un anno di grande forza grazie a Giove e Saturno favorevoli. Tra marzo e aprile ci saranno grandi occasioni per emergere anche se il momento che stiamo vivendo non è dei più semplici però i gemelli hanno una marcia in più nelle difficoltà, sono in grado di uscirne e farlo anche bene. In questo 2021 si rinascerà e si potrà ripartire davvero alla grande. In amore c'è bisogno di un recupero e si potrebbe arrivare a riconsiderare un rapporto. Chi è rimasto deluso dall'amore potrà incontrare una persona nuova ma anche chi vivrà una separazione farà passi in avanti verso un futuro migliore. Luglio e agosto saranno mesi importanti per l'amore quindi teneteli d'occhio.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 gennaio 2021: Cancro

Il segno del cancro in questo 2021 è finalmente libero dall'opposizione di Saturno e non può fare altro che festeggiare. Si potrà finalmente ritrovare se stessi e diventare persone nuove che non hanno paura di dire ciò che pensano. Questo 2021 fungerà da base per tutto il futuro che si prospetta davanti a sé anche se nei primi mesi ci saranno situazioni ancora poco chiare. Potrebbe esserci anche qualche dubbio in amore ma niente di definitivo. C'è chi potrebbe perfino ricominciare da zero ma con tutta la maturità acquisita non potrà che andare alla grande. In estate favoriti matrimoni e convivenze.

