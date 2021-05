Oroscopo Paolo Fox oggi 1 maggio 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 maggio 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 1 maggio 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 maggio 2021: Ariete

Venere entra nel segno dell'ariete a partire dal 9 maggio e darà la spinta ai nati sotto questo segno per fare incontri interessanti. Sul lavoro evitate le polemiche e state attenti perché potreste ottenere delle risposte per delle richieste avanzate in passato.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 maggio 2021: Toro

Venere e Mercurio sono nel segno del toro e questi due pianeti annunciano un momento delicato per l'amore. Per quanto riguarda il lavoro si riceverà una bella sorpresa e forse anche una conferma.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 maggio 2021: Gemelli

Venere è nel segno dei gemelli a partire dal 10 maggio quindi via libera ai sentimenti. Sul lavoro bisogna parlare solo se strettamente necessario e giocate d'anticipo invece che accumulare tutto all'ultimo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 maggio 2021: Cancro

Il segno del cancro in questo mese potrà godere dell'amore grazie anche a Giove che entra nel segno. Sul lavoro entro la fine del mese si concluderà un accordo importante. Ora bisogna guardare al futuro e programmare le prossime mosse.



