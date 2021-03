Oroscopo Paolo Fox oggi 1 marzo 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 marzo 2021. Continua la nistra rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 1 marzo 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 marzo 2021: Ariete

Il segno dell'ariete deve stare attento a questo lunedì in cui la gelosia la farà da padrona. Si è sospettosi nei confronti del partner in questi ultimi giorni ma bisogna stare attenti con la gelosia perchè un po' va bene ma troppa potrebbe essere deleteria. Cercate di rilassarvi e ricordate che parlare potrebbe risolvere tutti i problemi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 marzo 2021: Toro

In questa giornata il segno del toro deve cercare di migliorare i propri rapporti con gli altri. La vita sociale di quest'ultimo periodo non è stata proprio del migliori e ora sarebbe meglio allargare le proprie amicizie perché è sempre bello avere una spalla che sostenga.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 marzo 2021: Gemelli

La luna di oggi favorisce i nuovi incontri per il segno dei gemelli. Chi è ancora single potrà prendersi una rivincita in amore e il sole favorisce anche le coppie di vecchia data.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 marzo 2021: Cancro

Oggi il cancro dovrebbe mettere da parte un po' di orgoglio per fare una chiamata importante. Un rapporto importante potrebbe essersi interrotto da poco ma dovrete cercare di ricucirlo. Meglio essere gentili e vedrete che sarà l'atteggiamento vincente.



