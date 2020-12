Oroscopo Paolo Fox oggi 10 dicembre 2020, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 dicembre 2020. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 10 dicembre 2020 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 dicembre 2020: Ariete

La giornata di oggi per il segno dell'ariete sarà un po' nervosa. Bisogna tenere duro. Le stelle, però, cambieranno dal prossimo lunedì e inizieranno a portare le prime novità. Se c'è qualcosa da chiarire in amore andrebbe fatto entro domenica ed è importante che qualsiasi discussione venga affrontata a cuore aperto.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 dicembre 2020: Toro

Il segno del toro dovrebbe stare attento a non strafare oggi. È meglio occupare il tempo ricaricando le batteria in vista di un venerdì e sabato che saranno due giornate critiche per le relazioni. Chiunque stia portando avanti un amore a distanza o sta vivendo una crisi potrebbe ritrovarsi con qualche dissapore da affrontare. Bisogna essere prudenti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 dicembre 2020: Gemelli

Giornata interessante quella di oggi per i gemelli anche se un po' faticosa. C'è chi sta cercando un nuovo ruolo di lavoro o chi è alla ricerca di una nuova occupazione e il 2021 da questo punto di vista sarà pieno di novità. L'amore non va messo da parte e per quanto riguarda i soldi, bisogna fare molta attenzione.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 dicembre 2020: Cancro

Il cancro vivrà una bella giornata all'insegna di tanta positività. C'è una luna in opposizione che potrebbe provocare qualche disturbo fisico ma per il resto ci si sentirà alla grande. Le stelle invitano i nati sotto questo segno a fare qualcosa in più per se stessi e anche per chi è vicino. Domani e dopodomani saranno giornate molto intriganti e ideali per fare nuovi incontri.



