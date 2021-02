Oroscopo Paolo Fox oggi 10 febbraio 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 febbraio 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 10 febbraio 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 febbraio 2021: Ariete

Il segno dell'ariete oggi vivrà un evento unico nel suo genere: si tratta di una combinazione incredibile di Sole, Luna, Mercurio,Venere, Giove e Saturno tutti nel segno dell'acquario. Questo, unito alla natura focosa dei nati ariete, farà sì che questo segno sia letteralmente un fiume in piena. D'ora in poi c'è una forza incredibile per recuperare tutto il terreno perso.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 febbraio 2021: Toro

I toro oggi e domani dovranno evitare qualsiasi tipo di azzardo e discussione con gli altri. Per 48 ore sarà meglio tenersi lontano da polemiche e agitazioni per non rischiare di andare su tutte le furie. Ci si potrebbe sentire di aver fatto sforzi inutili o di dover rifare qualcosa daccapo ma in ogni caso bisogna mantenere la calma. Gli appuntamenti importanti andrebbero rimandati a venerdì.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 febbraio 2021: Gemelli

Oggi potrebbe arrivare una bella notizia ai gemelli. Accadrà qualcosa di bello e che sarà in grado di alleggerire i nati sotto questo segno da un fardello importante che ci si trascinava da tempo. Anche l'amore può tornare protagonista e chi è in coppia stabile potrebbe anche pensare di allargare la famiglia. I single devono iniziare a guardarsi intorno e chi ha vissuto una crisi potrà recuperare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 febbraio 2021: Cancro

Oggi inizia un periodo interessante per i cancro. Finalmente il cielo è bello e aiuta a liberarsi dalle tensioni degli ultimi due anni. Le novità più importanti arriveranno a primavera, però, si può iniziare ad assestarsi un attimino anche psicologicamente. A fine febbraio anche Venere sarà dalla vostra parte e l'amore riprenderà quota.

