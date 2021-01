Oroscopo Paolo Fox oggi 10 gennaio 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 gennaio 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 10gennaio 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 gennaio 2021: Ariete

Quella di oggi è una giornata molto proficua per il segno dell'ariete che, con una bella energia ritrovata, riuscirà ad esprimere tutti i suoi pensieri e le sue emozioni. Ci si sente finalmente bene nei propri panni e torna una grande voglia di rimettersi in gioco. Se si ha accanto la persona giusta anche l'amore andrà a gonfie vele sennò si rischia qualche polemica. Tenetevi alla larga da chi vi fa stare male, soprattutto dal 15 gennaio.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 gennaio 2021: Toro

Il segno del toro ha bellissime stelle per l'amore e non potrebbe che essere così con Venere in splendida posizione. La cosa più importante è tenere la propria irruenza sotto controllo. Chi porta avanti una relazione non proprio ufficiale potrà renderla pubblica anche se i rapporti complicati vanno chiariti al più presto. Sul lavoro attenzione a non trascinarsi troppe incertezze.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 gennaio 2021: Gemelli

Quella di oggi è una domenica intrigante per i gemelli soprattutto per il lavoro. Sta per iniziare un periodo di grandi occasioni per questo segno che culminerà nei primi venti giorni di febbraio. Chi lavora in proprio avrà ancora più opportunità da cogliere al volo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 gennaio 2021: Cancro

Il segno del cancro deve essere un po' cauto in amore, sia oggi che nei prossimi giorni. C'è chi potrebbe provare una grande tensione e chi ha iniziato ua nuova storia ma non è molto convinto. In questi casi ci se la potrebbe prendere con se stessi ma meglio essere prudenti.

Clicca su continua per continuare a leggere l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 10 gennaio 2021 per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione