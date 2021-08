Oroscopo Paolo Fox oggi 11 agosto 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 agosto 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 11 agosto 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 agosto 2021: Ariete

Cari ariete, buttatevi senza timore nelle nuove storie, sfruttate questo bel cielo che favorisce i sentimenti. Sul lavoro, invece, siate più cauti, specialmente oggi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 agosto 2021: Toro

Cari toro, godetevi la vostra storia d'amore con serenità e per quanto riguarda il lavoro incanalate le vostre energie verso ciò che vi appassiona davvero.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 agosto 2021: Gemelli

Cari gemelli, questa giornata spinge tutti gli innamorati a dichiararsi alla persona amata e sul lavoro tutto procede bene ma potreste subire un. po' di monotonia.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 agosto 2021: Cancro

Cari cancretti, siete un po' nervosi oggi sia sulla sfera privata che lavorativa. L'unico modo per uscirne è mantenere la calma, almeno per qualche altro giorno.

