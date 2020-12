Oroscopo Paolo Fox oggi 11 dicembre 2020, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 dicembre 2020. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 11 dicembre 2020 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 dicembre 2020: Ariete

L'ariete nella giornata di oggi è pieno di energia che potrà sfruttare ancora di più nella seconda metà di dicembre che regalerà giornate ancora migliori di quelle di questo momento. Non tutti i problemi si risolvono dall'oggi al domani ma sta per iniziare un periodo più fortunato. Chi è in mezzo a una situazione complicata presto potrà chiuderla per iniziare qualcosa di nuovo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 dicembre 2020: Toro

I toro sono un po' arrabbiati oggi. La settimana è stata faticosa sia a livello pratico che emotivo e qualche astio potrebbe restare anche nelle prossime ore. Si hanno obiettivi in testa ma il percorso per raggiungerli può sembrare complicato, almeno per ora. Bisogna sforzarsi di guarire dalla rabbia che si sta provando. Domenica sarà una giornata migliore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 dicembre 2020: Gemelli

Quella di oggi è una giornata piuttosto attiva per i gemelli. Inizia a farsi sentire il transito di Giove e Saturno nel segno e le prossime 48 sono davvero promettenti. La vita di questo segno sta cambiando e alcuni rapporti che non funzionano più verranno troncati una volta per tutte.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 dicembre 2020: Cancro

Il cancro nella giornata di oggi, ma anche in quella di domani, potrà dare molto e ricevere anche una bella spinta dal "destino" che regalerà positività. Alcuni segni dello zodiaco tra cui anche il cancro, l'ariete e il capricorno stanno tornando in auge alla grande dopo un periodo piuttosto faticoso. Nei prossimi giorni il cancro deve recuperare le emozioni e i sentimenti.



Clicca su continua per continuare a leggere l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 11 dicembre 2020 per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione