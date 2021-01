Oroscopo Paolo Fox oggi 11 gennaio 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 gennaio 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 11gennaio 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 gennaio 2021: Ariete

Questa nuova settimana inizia con una bella luna nel segno del sagittario che darà energia e voglia di fare al segno dell'ariete. Bisogna riguadagnare terreno ma bisognerà munirsi di pazienza perché non si potrà ottenere tutto e subito. In amore potrebbe esserci qualcosa da chiarire perché potrebbe esserci stato un distacco che ha rovinato un po' l'armonia di un tempo ma si può recuperare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 gennaio 2021: Toro

Questo lunedì è una giornata complicata per il toro che dovrà vivere dei mesi di gennaio e febbraio non proprio semplici. Il cielo spingerà a esaminare la propria vita in tutti i suoi apsett. Ci si sente che qualcosa non va e questo provoca un po' di malcontento. Si metterano in dubbio alcune scelte fatte nel passato ma meglio tenere a bada i pensieri negativi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 gennaio 2021: Gemelli

Il segno dei gemelli potrebbe sentirsi un po' giù di corda oggi e la scorsa domenica è possibile che ci siano stati problemi relazionali e qualche contrasto. Il 2021 sarà promettente per questo segno ma per sfruttarlo al meglio bisognerà filtrare le esperienze con la razionalità senzafarsi travolgere dalle emozioni. Bisogna ricaricare le batterie.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 gennaio 2021: Cancro

Oggi il cancro ha davanti a sé una giornata delicata per le questioni di cuore. Non avendo più saturno contrario non si ririvrà più un anno difficile come lo scorso quindi bisogna restare positivi. C'è ancora qualche difficoltà in amore e qualche problema personale da risolvere ma bisogna iniziare ad accettare le difficoltà e sforzarsi di andare avanti.



