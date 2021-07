Oroscopo Paolo Fox oggi 11 luglio 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 luglio 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 11 luglio 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 luglio 2021: Ariete

Cari ariete, se nei giorni scorsi avete messo da parte l'amore adesso potete recuperare. Sul lavoro, se avete tra le mani più possibilità di collaborazione, scegliete solo quella giusta.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 luglio 2021: Toro

Quella di oggi è una giornata abbastanza stressante per i sentimenti. Tutti i problemi di coppia potrebbero emergere, quindi meglio fare attenzione. Sul lavoro c'è voglia di fare grandi cose ma bisogna fare i conti con la realtà.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 luglio 2021: Gemelli

Per il segno dei gemelli questa è una giornata stanca sia in amore che sul lavoro. Per quanto riguarda quest'ultimo, non fatevi prendere dall'ansia di voler fare troppo, meglio portare aventi un obiettivo alla volta.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 luglio 2021: Cancro

Cari cancretti oggi dovreste ragionare su cosa vuole davvero il vostro cuore e Mercurio aiuta in questo. Un po' di tensione sul lavoro ma meglio restare diplomatici, c'è qualche collega che potrebbe essere utile in futuro.



