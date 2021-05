Oroscopo Paolo Fox oggi 11 maggio 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 maggio 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 11 maggio 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 maggio 2021: Ariete

Per il segno dell'ariete questa settimana è particolarmente interessante dal punto di vista delle relazioni con gli altri. Questo è un segno che se sente un'emzione non si fa problemi a buttarsi e accadrà proprio questo. A lavoro meglio concentrarsi sui progetti in grado di portare lontano.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 maggio 2021: Toro

I toro hanno una grande voglia di innamorarsi ma bisogna ricordarsi che Venere non è più nel segno. A lavoro c'è una bella energia che fa superare anche gli ostacoli o le noie dl giorno.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 maggio 2021: Gemelli

Cari gemelli voi in questa giornata potreste ritrovare un amore perduto. Le incertezze possono nascere solo se si è vissuta una separazione. Per quanto riguarda il lavoro ora è tempo di mettere a punto nuovi progetti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 maggio 2021: Cancro

Il segno del cancro sta vivendo un momento di agitazione in amore e anche un po' di noia. Sul lavoro sembra che stia andando meglio. È tanta la voglia di cambiare e mettersi in gioco.



