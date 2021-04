Oroscopo Paolo Fox oggi 12 aprile 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 aprile 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 12 aprile 2022tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 aprile 2021: Ariete

Il segno dell'ariete apre la nuova settimana con un po' di nervosismo e rischierà di perdere le staffe per un niente. Meglio concentrarsi sul lavoro anche perché in amore sentite che c'è qualcosa che non va.

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 aprile 2021: Toro

I nati sotto il segno del toro iniziano una nuova settimana di aprile con Urano contrastato da Marte e Saturno che porterà a un blocco sul lavoro. In amore tutto procede bene quindi godetevi le emozioni che arriveranno.

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 aprile 2021: Gemelli

I gemelli da oggi avranno una grande voglia di dedicarsi agli affetti e metteranno un po' da parte il lavoro. Potrebbe esserci qualche problemino che emergerà sul posto di lavoro ma niente di grave. Supererete tutto al meglio e senza troppa fatica.

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 aprile 2021: Cancro

I nati sotto il segno del cancro hanno davanti a sé giornate un po' particolari e ci sarà da riflettere. Non siete soddisfatti della vostra vita sia dal punto di vista lavorativo che amoroso ma stringete i denti e andate avanti. Superato l'ostacolo andrà molto meglio.



