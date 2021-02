Oroscopo Paolo Fox oggi 12 febbraio 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 febbraio 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 12 febbraio 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 febbraio 2021: Ariete

Il segno dell'ariete dovrebbe organizzare una bella giornata di San Valentino perché potrebbe regalargli gran belle emozioni. Ora che ci si è sbarazzati di un peso e si può amare con spensieratezza, si potrà esprimere tutta la propria passione senza remore. I single troveranno un agrande voglia di rimettersi in gioco. Datevi da fare!

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 febbraio 2021: Toro

Il segno del toro si sente in lotta con se stesso e con gli altri. Questa sensazione ce la si porta dietro da giorni e potrebbe anche aver provocato qualche allontanamento e qualche momento di disagio nella vita personale e lavorativa. Ora, la cosa più importante è ritrovare la propria serenità in vista di questo weekend di San Valentino.

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 febbraio 2021: Gemelli

Il segno dei gemelli è piuttosto confuso e anche abbastanza nervoso. Qualcosa non sta funzionando come dovrebbe in amore ma bisogna affrontare il problema subito per non rovinare questo fine settimana che promette bene. I nati sotto questo segno che sono stati male ora devono impegnarsi a recuperare l'energia.

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 febbraio 2021: Cancro

Il segno del cancro ha il sostegno di una bellissima luna. Questo porterà una grande serenità nell'arie e anche una disponibilità nel lasciarsi andare all'amore e agli affetti. Gli scorsi due anni sono stati particolarmente pesanti ma a maggio inizierà un nuovo biennio di forza. D'ora in poi preparate il terreno per nuovi traguardi.



