Oroscopo Paolo Fox oggi 12 luglio 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 luglio 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 12 luglio 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 luglio 2021: Ariete

Cari ariete, stanno per arrivare emozioni forti e una bella dose di passione da condividere con la persona del cuore. Sul lavoro attenzione a qualche spesa di troppo imprevista e qualche ritardo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 luglio 2021: Toro C'è qualche dubbio d'amore per i toro e anche una lontanaza che potrebbe essere colmata entro fine mese. Sul lavoro non è facile mantenere la calma. Attenzione al rapporto con gli altri, oggi ci vuole un po' di pazienza. Oroscopo Paolo Fox oggi 12 luglio 2021: Gemelli Cari gemelli, il cielo di oggi promette bene. Se ci sono state dispute, meglio risolverle entro sera. Sul lavoro tutto procede per il meglio e le buone notizie non tarderanno ad arrivare. Oroscopo Paolo Fox oggi 12 luglio 2021: Cancro Cari cancretti, oggi dovreste riflettere sulla vostra gestione dei sentimenti. Siete passionali ma a volte, un po' troppo. Sul lavoro con il transito di Mercurio aspettatevi belle novità.



