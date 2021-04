Oroscopo Paolo Fox oggi 13 aprile 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 aprile 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 13 aprile 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 aprile 2021: Ariete

I nati sotto il segno dell'ariete avranno una svolta decisiva in amore oggi e sul lavoro potrebbero arrivare i primi risultati positivi soprattutto per quelli che lavorano in proprio e stanno faticando da tempo per emergere.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 aprile 2021: Toro

I toro in questa giornata di martedì otterranno facilmente risultati grazie alla luna nel segno. Questa situazione positiva si prolungherà fino alla giornata di sabato quindi godetevi i successi e continuate a darvi da fare sia in amore che sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 aprile 2021: Gemelli

Bella questa giornata per l'amore, così come le prossime. I gemelli potranno finalmente godere di belle emozioni ma se una storia non funziona non avranno problemi a portarla a termine per cercare qualcosa di nuovo. Il lavoro porta belle novità soprattutto nelle giornate del 15 e 16 aprile.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 aprile 2021: Cancro

Cari cancretti meglio non dare troppa importanza alle storie che vi stanno facendo soffrire. Il lavoro è stato un po' incerto, soprattutto negli ultimi mesi ma questo è un momento ideale per fare progetti per il futuro.



