Oroscopo Paolo Fox oggi 13 gennaio 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 gennaio 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 13gennaio 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 gennaio 2021: Ariete

Per l'ariete oggi è una giornata poco chiara. Giovedì e venerdì le cose miglioreranno e questo 2021 anche se sembra sia partito in sottotono sarà davvero l'anno della rivincita. Bisogna, però, superare ogni incomprensione nata lo scorso anno e intraprendere nuove strade. In amore potrebbe esserci un po' di delusione perché le cose sembrano andare diversamente da come si vorrebbe.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 gennaio 2021: Toro

Questa è un giornata sommariamente positiva per il segno del toro anche se potrebbe esserci qualche difficoltà a livello fisico. Chi ha iniziato ad avere qualche disturbo verso la fine di dicembre potrebbe stare meglio in questi giorni ma in amore c'è una certa tensione. Il rapporto nel complesso sembra solido ma c'è qualcosa che manca.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 gennaio 2021: Gemelli

Il segno dei gemelli deve iniziare a programmare le prossime settimane. Negli scorsi giorni si è stati piuttosto sotto pressione ma ora bisogna recuperare la forma. Sono tanti i momenti fortunati di quest'anno, soprattutto a maggio, giugno e luglio che favoriranno le prove e i test. Questo giovedì, invece, meglio godersi le emozioni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 gennaio 2021:Cancro

Il segno del cancro inizia a recuperare un po' di forza. Bisogna approfittarne per iniziare a chiarire questioni personali ma anche lavorative. Si deve scegliere se mandare avanti un progetto oppure no. I nati sotto questo segno, se svolgono sempre la stessa attività si renderanno conto che qualcosa è cambiato in meglio anche se in amore non si può dire lo stesso. Ci sono troppe incomprensioni e perplessità



