Oroscopo Paolo Fox oggi 13 giugno 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 giugno 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 13 giugno 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 giugno 2021: Ariete

Questa luna dissonante invita alla pazienza soprattutto nell'ambiente familiare dove potrebbero emergere tensioni. Siete un po' pigri in questo periodo, avete voglia di rilassarvi e non fare niente ma visto che è domenica, è concesso tutto.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 giugno 2021: Toro

Cari toro sono belli i discorsi che potrete affrontare in aore ma occhio a lunedì e martedì prossimo. Sul lavoro qualche ostacolo si paleserà davanti a voi e dovrete superarlo. Marte, Saturno e Urano portano un po' di difficoltà nella vita pratica.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 giugno 2021: Gemelli

Cari gemelli, da domenica 27 dovrete prendere una decisione importante ma per ora meglio lasciarsi travolgere dall'amore. Sul lavoro potete mettere in mostra tutte le vostre doti e ottimo anche il vostro fiuto per gli affari.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 giugno 2021: Cancro

Attenzione all'amore, cari cancretti, perché potrebbero emergere tensioni, soprattutto con alcuni segni come il capricorno e l'ariete. Sul lavoro le prossime saranno belle giornate.



