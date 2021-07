Oroscopo Paolo Fox oggi 13 luglio 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 luglio 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 13 luglio 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 luglio 2021: Ariete

Cari Ariete, è tornata in voi la voglia di amare e se avete affianco la persona giusta potrete fare importanti progetti per il futuro. Sul piano lavorativo mettete a punto un piano per ripartire.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 luglio 2021: Toro Questa è una di quelle giornate, cari toro, che inizia nel verso giusto. Sono favorite le relazioni di lunga data e per quanto riguarda il lavoro, seguite l'istinto anche se nessuno vi appoggia. Oroscopo Paolo Fox oggi 13 luglio 2021: Gemelli Cari gemelli, oggi cercate di non tralasciare l'amore che nell'ultimo periodo sembra aver subito una battuta d'arresto e sul lavoro preparatevi a qualche rallentamento. Oroscopo Paolo Fox oggi 13 luglio 2021: Cancro Cari cancretti, quelle di oggi sono stelle che favoriscono l'amore quindi buttatevi e non aspettate sempre il momento giusto. Sul lavoro, questo è un periodo di riflessione. Dovete capire cosa fare nel futuro.



