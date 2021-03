Oroscopo Paolo Fox oggi 13 marzo 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 marzo 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 13 marzo 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 marzo 2021: Ariete

Il segno dell'ariete finalmente potrà godere di una giornata di pieno relax. E memonale! In amore si sta attraversando un periodo non proprio felice e proprio per questo staccare la spina potrebbe farvi bene. Dedicate del tempo alla vostra famiglia, questo potrebbe rendervi felici.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 marzo 2021: Toro

Il segno del toro ha di nuovo la luna favorevole e questo poterà a nuovi incontri ma se siete sposati fate attenzione. Giove sta transitando nel vostro cielo quindi ponete la massima attenzione sul vostro comportamento, specialmente se tende alla trasgressione.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 marzo 2021: Gemelli

I gemelli sono alle prese con un sabato di svago e divertimento. Era da tanto che non avevate tempo da dedicare a voi stessi e al vostro benessere e proprio questo farà in modo che possiate risolvere diversi problemi personali.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 marzo 2021: Cancro

Il segno del cancro deve stare attento a non fidarsi delle persone conosciute di recente. Qualcosa potrebbe accadere oggi sul posto di lavoro anche perché tutti sembrano puntare il dito contro di voi ma non fatevi prendere dalla rabbia. Questa volta, forse, vi siete fidati troppo degli altri.



