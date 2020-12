Oroscopo Paolo Fox oggi 14 dicembre 2020, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 dicembre 2020. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 14 dicembre 2020 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 dicembre 2020: Ariete

Inizia una settimana molto importante per il segno dell'ariete perché questo giovedì ci sarà un grande cambiamento nel cielo di questo segno. Da metà dicembre in poi, infatti, le stelle diventeranno molto più belle e dopo molto tempo gli ariete potranno iniziare a vedere un lento ma grande miglioramento nella propria vita. Anche se c'è tanto da recuperare da ora si avrà una bella forza per farlo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 dicembre 2020: Toro

C'è qualche dubbio per il toro in ambito lavorativo ma anche l'amore e la famiglia hanno bisogno di essere riviste in qualche modo. Potrebbe essere mancata sincerità o negli ultimi giorni potrebbe essere emersa un po' di tensione. Ora bisogna accorciare le distanze, anche metaforicamente, e anche sul fronte economico bisognerà stare attenti e capire come superare le difficoltà.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 dicembre 2020: Gemelli

I gemelli potrebbero sentire una forte stanchezza in questa giornata ma adesso devono rimboccarsi le maniche e darsi da fare perché bisogna ributtarsi nella mischia. Bisogna tenere duro perché manca davvero poco alla rinascita. Giove e Saturno inizieranno ad avere un transito positivo e gli effetti si vedranno a breve.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 dicembre 2020: Cancro

Questa è una settimana molto significativa per il segno del cancro e forse la più importante del mese perché l'opposizione di Saturno giugnerà finalmente al termine dopo ben due anni di fatiche. Di conseguenza si potrà rivoluzionare la propria vita e recuperare già a partire dal lavoro e poi, proseguendo con l'amore.



