Oroscopo Paolo Fox oggi 14 gennaio 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 gennaio 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 14gennaio 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 gennaio 2021: Ariete

L'ariete inizia questa giornata svegliandosi con il piede sbagliato ma migliorerà con il passare delle ore. Di mattina c'è stanchezza, forse dovuta alla luna contraria ma poi energerà il desiderio di lasciarsi il passato alle spalle per concentrarsi sui progetti futuri. Si è stati oggetto di giudizi negativi da parte degli altri oppure si è stati troppo severi con se stessi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 gennaio 2021: Toro

Il toro vivrà due giornate favorevoli per l'amore. Bisogna ritrovare la positività perché questo 2021 è iniziato non benissimo ma se si ha un rapporto di coppia solido o belle amicizie si potrà recuperare in fretta. È importante recuperare serenità in casa perché c'è ancora qualche prova da affrontare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 gennaio 2021: Gemelli

I gemelli hanno la luna in ottimo aspetto che gli regala energia e creatività. Purtroppo, però, molti nati sotto questo segno hanno vissuto un calo fisico nello scorso weekend e ne stanno ancora pagando le conseguenze. Bisogna riprendersi ma farlo del tutto non è semplice. Per fortuna questa è una giornata priva di difficoltà.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 gennaio 2021: Cancro

Il segno del cancro ha davanti a sé due giornate cruciali perché molti problemi taciuti verranno a galla. Nascerà qualche piccolo disagio con gli altri e proprio per questo bisogna essere prudenti. Se c'è stato qualche screzio andrebbe sanato al più presto. Si sta attraversando un periodo non facile che mette a dura prova l'amore.



