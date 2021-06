Oroscopo Paolo Fox oggi 14 giugno 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 giugno 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 14 giugno 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 giugno 2021: Ariete

Bello il transito di Marte nel cielo degli ariete ma attenzione a qualche possibile tradimento nella coppia. Sul lavoro in tanti dovranno parlare chiaro. Questo è il momento dell'azione.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 giugno 2021: Toro

In questa giornata i toro avranno ancora qualche piccolo problema da affrontare. Sul lavoro c'è qualche tensione. Possiamo dire che questa nuova settimana inizia con un po' di dubbi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 giugno 2021: Gemelli

Una luna favorevole aiuta i gemelli in amore. Per quanto riguarda il lavoro ci si sente sereni e c'è la possibilità anche di guadagnare qualcosina in più del solito.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 giugno 2021: Cancro

Venere consiglia ai cancretti di non sottovalutare le nuove relazioni. Sul lavoro bisogna sfruttare l'influsso di Giove e curare i contatti.



