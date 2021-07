Oroscopo Paolo Fox oggi 14 luglio 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 luglio 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 14 luglio 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 luglio 2021: Ariete

Cari ariete, sfruttate questa giornata per parlare con qualcuno e chiarire questioni in sospeso. Per quanto riguarda il lavoro fate attenzione alle spese di troppo e per il resto procedete verso il raggiungimento dei vostri obiettivi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 luglio 2021: Toro

Cari toro, la luna è dalla vostra parte e insieme a Mercurio attivo vi dà una mano in amore. Sul lavoro c'è qualche piccolo disturbo causato da una Venere "difficile" ma non è detta l'ultima parola, potreste anche avere occasione di firmare un nuovo contratto.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 luglio 2021: Gemelli Con questa luna nervosa, cari gemelli, c'è agitazione nell'aria, soprattutto in amore. Sul lavoro risolvete tutte le questioni burocratiche ancora aperte. Bene per i contatti. Oroscopo Paolo Fox oggi 14 luglio 2021: Cancro Cari cancretti, le storie che sono nate a giugno stanno andando alla grande, così come i nuovi incontri per i single del segno. Sul lavoro, entro fine mese bisogna risolvere un problema economico.

Clicca su continua per continuare a leggere l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 14 luglio 2021 per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione