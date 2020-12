Oroscopo Paolo Fox oggi 15 dicembre 2020, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 dicembre 2020. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 15 dicembre 2020 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 dicembre 2020: Ariete

L'ariete a partire da oggi può iniziare a riscotruire qualcosa e recuperare il terreno perduto. In serata si dovrà fare i conti con una luna in opposizione che porterà un po' di nervosismo. Sono tante le difficoltà da superare e per questo motivo conviene adottare un atteggiamento positivo e propositivo invece che lasciarsi andare alle lamentele. Nuovi progetti all'orizzonte in vista della prossima primavera.

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 dicembre 2020: Toro

Il toro oggi ha una spinta dalle stelle di cui ha proprio bisogno in questo momento perchè le ultime settimane sono state un po' pesanti soprattutto per i sentimenti. Ma non bisogna disperare, delle stelle contrarie in amore non causano per forza rotture, solo qualche tensione ma niente di non risolvibile.

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 dicembre 2020: Gemelli

I gemelli stanno vivendo un po' di alti e bassi in questo periodo ma non devono lasciarsi abbattere da questo. Ora conta andare avanti e fare progetti per il futuro. Il 2021 il cielo dei gemelli sarà molto intrigante e tutti i cambiamenti vanno accolti con fiducia perché possono portare belle soddisfazioni. Molti nati sotto questo segno inizeranno nuovi lavori o un nuovo corso di studi. L'amore è l'unico settore che può subite qualche battuta d'arresto.

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 dicembre 2020: Cancro

Il cancro deve stare attento alla forma fisica in questi giorni perché potrebbero emergere piccoli disturbi dati dal troppo stress a lavoro. Ora si può tornare a comando della propria vita ed essere se stessi nel modo più autentico possibile. C'è un forte bisogno di tornare a credere in un progetto importante ma tutte le polemiche vanno messe da parte.

