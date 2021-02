Oroscopo Paolo Fox oggi 15 febbraio 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 febbraio 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 15 febbraio 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 febbraio 2021: Ariete

L'ariete ha la luna nel segno in questa giornata del 15 di febbraio e mano a mano che passeranno le ore questo passaggio della luna attenuerà l'irruenza naturale di questo segno trasformandola in tenerezza che andrebbe sfruttata prorpio in amore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 febbraio 2021: Toro

In questa giornata per il segno del toro conviene parlare poco e misurare le paole con molta attenzione perché si rischia di far riemergere problemi nella coppia se non sarà tutto chiarito. Quindo meglio evitare determinati discorsi in questa giornata.

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 febbraio 2021: Gemelli

I gemelli oggi si svegliano con un desiderio di rinascita profondo. Ci si vuole evolvere sotto ogni punto di vista da quello lavorativo a quello sentimentale. La luna è splendida e aiuta in questo senso accentuando la vostra innata vitalità e amorevolezza verso gli altri.

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 febbraio 2021: Cancro

Il segno del cancro deve cercare di stare attento sia in amore che nei rapporti con la famiglia. Questa luna in quadratura non aiuta, anzi, potrebbe creare qualche problemino. Attenzione a non cadere nel vortice della malinconia.



Clicca su continua per continuare a leggere l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 15 febbraio 2021 per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione