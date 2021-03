Oroscopo Paolo Fox oggi 15 marzo 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 marzo 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 15 marzo 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 marzo 2021: Ariete

Attenzione a questo lunedì cari ariete, perché potrebbe emergere una certa gelosia da parte di qualche vostro amico o amica. Proprio questa persona ultimamente vi ha dato molti consigli che si riveleranno essere non proprio sinceri.

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 marzo 2021: Toro

I sentimenti regneranno sovrani in questa giornata per il segno del toro. C'è stata una crisi amorosa nell'ultimo periodo ma finalmente il peggio sembra passato.

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 marzo 2021: Gemelli

Nettuno influenzerà la giornata e anche l'inizio settimana del segno dei gemelli. State lavorando a un progetto importante ma a causa di un piccolo problema potrebbe rischiare di naufragare quindi state molto attenti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 marzo 2021: Cancro

Sarebbe meglio rimandare le decisioni importante e gli appuntamenti. Per quanto riguarda l'amore c'è qualche intoppo, non sta andando benissimo e forse è arrivato il momento di tirare una linea e ricominciare da capo.



