Oroscopo Paolo Fox oggi 16 dicembre 2020, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 dicembre 2020. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 16 dicembre 2020 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 dicembre 2020: Ariete

L'ariete oggi deve fare le cose con calma perché la fatica di queste giornate inizia a farsi sentire tutta insieme e sarebbe meglio non peggiorare le cose pensando al passato o ai tristi ricordi. Bisogna guardare avanti perché il futuro è pieno di belle sorprese. Saturno a breve non sarà più contratio e anche Giove tornerà attivo. Ci si alleggerirà di un peso e si avrà tanta più voglia di fare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 dicembre 2020: Toro

La luna resta in aspetto armonico quindi il toro potrà recuperare sia nella vita pratica che in amore dopo qualche problemino vissuto con il partner. Bisogna chiarire tutte le cose che non vanno e fare un confronto a cuore aperto perché è l'unico modo per capirsi e maturare come coppia e il cielo è dalla vostra parte.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 dicembre 2020: Gemelli

La giornata di oggi è un po' confusa per il segno dei gemelli, soprattutto in amore perché potrebbe emergere qualche malinteso di troppo. Evitare le discussioni non serve a niente se non a peggiorare la situazione. Bisogna parlare chiaro. Anche sul lavoro c'è un po' di tensione e incertezza. Presto bisognerà fare delle scelte che influiranno molto sul proprio futuro.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 dicembre 2020: Cancro

Quella di oggi è una bella giornata per il segno del cancro che si sentirà positivo, soprattutto in amore. Il bisogno di vivere bene in coppia era tanto, soprattutto se negli ultimi tempo c'erano state discussioni con il partner. Dopo una lunga opposizione di Saturno che ha provocato difficoltà sul lavoro inizia a vedersi uno spiraglio di luce ma questo non vuol dire che non bisognerà rimboccarsi le maniche!



