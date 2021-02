Oroscopo Paolo Fox oggi 16 febbraio 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 febbraio 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 16 febbraio 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 febbraio 2021: Ariete

Il segno dell'ariete è pronto a fare un grande passo in avanti. Con queste stelle non ottenere qualcosa di bello è davvero difficile. Sono tanti gli ariete che stanno tornando in pista ed è giunto il momento di recuperare anche in amore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 febbraio 2021: Toro

Il toro inizia a sentire che le cose stanno iniziando a filare per il verso giusto. Non tutti i progetti, però, saranno validi e per alcuni bisognerà metterci mano nel loro sviluppo. D'ora in poi le relazioni vanno tenute d'occhio così come le amicizie perché non tutte saranno affidabili.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 febbraio 2021: Gemelli

Il segno dei gemelli sta vivendo una grande trasformazione iniziata già qualche giorno fa. Ora ci si potrà sbarazzare ginalmente di alcuni problemi che vi hanno afflitto in passato e uscire da un periodo di chiusura per aprirsi alle novità. Sta per accadere qualcosa di importante, tenetevi pronti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 febbraio 2021: Cancro

Il segno del cancro ha una bella giornata, sicuramente migliore di ieri, e a partire da mercoledì le stelle daranno un nuovo slancio ai sentimenti. I nati sotto questo segno, però, dovranno sforzarsi di lasciar andare il passato!



