Oroscopo Paolo Fox oggi 16 giugno 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 giugno 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 16 giugno 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 giugno 2021: Ariete

Le decisioni importanti andrebbero rimandate, cari ariete, soprattutto se riguardano qualche ex. Sul lavoro ci sono novità in arrivo ma bisogna valutarle con attenzione.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 giugno 2021: Toro

Cari toro, attenzione all'amore perché anche le relaizoni più solide potrebbero essere messe in discussione. Sul lavoro avete voglia di maggiore libertà ma per averla dovrete aspettare ancora un po'.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 giugno 2021: Gemelli

Cari gemelli, oggi sembra abbiate qualche problemino in amore e sarebbe il caso di parlarne con il partner. Per quanto riguarda il lavoro, potreste essere un po' irascibili. Evitate le dicussioni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 giugno 2021: Cancro

È una giornata particolarmente propensa al conflitto per voi cancretti a causa di una luna opposta. Sul lavoro siate diligenti anche nelle piccole cose.



